Tarçınlı su mucizesi… Bu mucize 1 haftada 5 kilo verdiriyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla hızlıca forma girmek isteyenler için tarçınlı suyun mucizevi etkisi! Tarçın, yağ yakımını hızlandırıyor, sindirim sistemini düzenleyip metabolizmayı hızlandırıyor ve bu sayede kilo vermeye yardımcı oluyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte forma girmek isteyenler hızlı formüller aramaya başladı. Şok diyetler yerine sağlıklı kilo vermek isteyenlerin yardımına kokusuyla herkesi cezbeden tarçın yetişiyor. Mutfakların vazgeçilmezlerinden olan tarçın yağları yakıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Bu yüzden kolayca hazırlanan tarçınlı su fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin de bir numaralı yardımcısı. Tarçınlı su düzenli tüketildiği takdirde sadece yağ yakmakla kalmıyor vücudumuzda yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini engelliyor.

Tarçınlı su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Özellikle diyabet hastaları için oldukça faydalı.

İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Böylece tatlı krizlerinin önüne geçer.

Anti bakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.

Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

Kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

Tarçınlı su anti bakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

Adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını hafifletir.

Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır?

Tarçınlı suyu hazırlamak da tarçınlı su diyetini uygulamak da oldukça kolay. Karışımı sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce bir bardak olmak üzere için. 15 gün içerisinde net sonuçlar alabileceğiniz tarçınlı su diyetini 15 günden fazla uygulamamak gerekiyor.

Malzemeler:

1 su bardağı içme suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Tek seferde çok miktarda hazırlamak istiyorsanız 5 su bardağı suya 4 adet tarçın ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca damak tadınıza hitap etmesini istiyorsanız karışıma defne yaprağı, karanfil veya elma dilimleri de ekleyebilirsiniz.

Bir su bardağı suyu bir cezveye ya da küçük bir tencereye dökün ve içine tarçını da ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın, ılık hale geldikten sonra tüketebilirsiniz. (Yemek.com)