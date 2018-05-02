Astım hastalığı dünya genelinde 300 milyondan fazla insanı etkisi altına alıyor. Çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından biri olan astımın alerjik ve alerjik olmayan iki çeşidi vardır. Eğer doğru tedavi yöntemleri uygulanırsa kontrol altına alınabilen astım hastalığı tedavi edilemezse günlük hayatı olumsuz etkileyip tüm kalitesini düşürebiliyor.

Annenin gebeliği sırasında sigara içmesi, astım için büyük risk faktörleri arasında.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla insan astım hastası. Astım hastaları özellikle sigara ve dumanından uzak durmalı ve odalarını sık sık havalandırmalı.

Astımın sebepleri neler?

Astım hastalığı ailevi (genetik) ve çevresel faktörlerin birlikte sebep olduğu bir hastalıktır.

Ailede astım veya alerjik rahatsızlık olması, çocukta da görülmesi için önemli bir sebep.

Özellikle annenin çocuğa gebeliği sırasında sigara içmesi astım için büyük risk faktörleri arasında.

Polen, toz akarları, sigara dumanı, kimyasal dumanlar ve bazı ilaçlar (örn: aspirin ya da beta blokerler), alerjenler tarafından astım atakları tetiklenebilir.

Enfeksiyon, stres, bazı yiyecekler (fastfood yiyeceklerin içindeki sülfitler vs.), soğuk hava gibi bazı hava koşulları da astımı tetikleyen diğer faktörler.

Çocuklarda astımın hastalığı belirtileri nelerdir?

Astım ataklar halinde görülen bir hastalıktır. Ve ataklar arasında hasta kendini tamamen normal hissedebileceği için doktora gidilmesi ihmal edilebiliyor. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri çocuğunuzda mevcutsa uzman bir hekime götürmelisiniz:

Astım rahatsızlığı olanlar soluk alıp verirken ıslık sesine benzeyen ve dışarıdan duyulabilen bir hırıltı (hışıltı) sesi çıkarabilirler. Çocuğunuzun göğsünde özellikle nefes verme sırasında bu sesin duyulması ve bu hırıltının tekrarlaması.

Sık sık öksürük olması ve bu öksürüğün özellikle geceleri artması, gece öksürük sebebiyle uyanmanın olması.

Sık sık nefes darlığı olması. (Nefes darlığı bazen herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkarken, bazen sigara dumanı, parfüm, deodorant kokusu veya çeşitli türdeki alerjenlerle ortaya çıkabilir.)

Öksürüklerin özellikle bazı mevsimlerde kötüleşmesi.

Oyun oynadığı veya terlediği zaman öksürük ve hırıltı olması.

Sık sık gribal enfeksiyon sonrası öksürük olması, öksürüklerin 2 haftadan uzun sürmesi veya nefes darlığı olması.

Çocukta egzama, alerjik nezle olması.

Ailede veya akrabalarda astım, alerjik nezle, egzama, gıda alerjisi, ilaç alerjisi gibi alerjik hastalıkların olması (çünkü alerjik hastalıklar genetik olarak çocuklara geçer).

Astım nasıl tedavi edilir?

Astım belirtilerinin esas sebebi, hastanın hava yollarındaki daralmadır, tedavide de esas olarak bu daralma ile mücadele edilir. Astım için, belirtileri kontrol edici (koruyucu ilaçlar) ve belirtileri giderici (rahatlatıcı ilaçlar) olmak üzere iki grup ilaç vardır. Hekiminizin tavsiye edeceği şekilde bu ilaçlar kullanılmalı.

İlaçların yanında, hastaların sigara dumanı ve alerjisi olduğu şeylerden uzak durması gerekir. Ayrıca odalarının sık sık havalandırılıp, temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.