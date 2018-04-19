Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisine neler sebep olur? Bahar alerjisinden korunmanın yolları nelerdir? Özellikle ilkbahar aylarında alerjiden dolayı birçok kişi sık sık hapşırmaktan, gözlerinin sulanmasından kızarmasından şikayet eder. Polenlerin havada uçuşması, bir yerden başka bir yere taşınması alerji sorunu olan kişilerin başlıca düşmanıdır.

İlkbahar aylarının gelmesi yazın habercisi olmasının yanında birçok kişinin de korkulu rüyasıdır. Özellikle polenler, hayvanların uçuşan tüyleri birçok kişiyi rahatsız eder. Tabii bir de evdeki akarlar yada mikroplar vardır. Bu sebepler dolayısıyla baharda birçok kişi alerjik reaksiyonlara yakalanır. Burun akıntısı, gözlerin kızarması ve yaşarması, sık sık hapşırmak, bazen yoğun şekilde öksürmek bahar alerjilerinin belirtileri arasındadır. Bu belirtileri yaşıyorsanız, ilkbahar aylarında kendinizi polenlerden, uçuşan tüylerden korumalısınız.

Alerjiye karşı kendinizi koruyun!

Alerji, vücudun bazı maddelere karşı gösterdiği normal olmayan tepkilerdir. Bu tepkiler kişilerin yaşına, kilosuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin çocuklar bazı durumlardan yetişkinlere göre daha çok etkilenebilir. Özellikle bu durum mart, nisan, mayıs gibi ilkbahar aylarında görülür. Bu aylarda birçok kişide havaların ani ısınması ve soğuması yani hava değişiklikleriyle burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi alerji belirtileri görülebilir. Ayrıca bazı kişilerde de boğaz ağrısı, balgam çıkarma, öksürük, hapşırık da sık görülen alerji belirtileri arasındadır. Özellikle sinüzit rahatsızlığı olan kişiler baharda hava sıcaklığının ani değişikliği ile birçok rahatsızlık yaşayabilirler.

İşte bahar alerjisinden korunmak için 5 yöntem

Evde kuş, kedi yada köpek gibi tüyleri dökülebilecek hayvanlar besliyorsanız, alerjiye davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Bu tarzda tüyleri kolaylıkla dökülebilen, havada uçuşan hayvanlar insanların rahat nefes almasını engelleyebilir ve tıkanmaya sebep olabilir. Aslında bu durumda insanları tıkayan sadece tüyler değildir. Dökülen ve uçuşan tüylerin üzerine polenler ile birlikte tozlar yapışır. Ayrıca hayvanların üzerindeki bakteriler, ter, salya da tüylere yapışabilir ve rahatsızlık verebilir. Bu durumda eğer evde kedi, köpek gibi hayvanları besliyorsanız, bu hayvanları yatak odanızdan uzak tutmalısınız. Özellikle akşamları uyuduğunuz yatağınızdan uzak durmaları sizi bir parça olsun rahatlatacaktır. Evinizde bu tarz hayvanları beslemiyorsanız dışarıda da bu hayvanlarla temas halinde olmamaya dikkat edin.

Bu aylarda böcek sokmalarına karşı da dikkatli olun. Böceklere karşı reaksiyon gösteren kişiler bu aylarda çok etkilenebilir. Bu yüzden çeşitli böceklere karşı kendinizi korumalısınız. Bu duruma karşı olarak öncelikle evlerinizdeki camlara sineklik de denilen tellerden taktırabilirsiniz. Bu teller evinize sinek, arı yada böceklerin girmesini engelleyecektir. Böylece alerji reaksiyonlarından korunabilirsiniz. Dışarı çıkarken de çok renkli kıyafetler giymemelisiniz. Renkli kıyafetler özellikle arıları ve böcekleri çekeceği için sizi arıların ve böceklerin hedefi haline getirebilir. Ayrıca dışarı çıkarken aşırı parfüm ve kokulu kremler kullanmaktan da kaçınmalısınız. Bu güzel kokular, arıları cezbedebilir.

İlkbaharda alerjik reaksiyonların bir diğer nedeni de akarlardır. Akarlar özellikle evlerde yaşayan türlerdir. Halıların arasında, koltuk kenarlarında, perdelerde sıklıkla yaşarlar. Akarlara karşı korunmak için halıları sıkça süpürmeli ve temizlemelisiniz. Perdeleri, yatak çarşaflarını da sık sık yıkamalısınız. Bu şekilde akarlardan ve onların etkilerinden korunabilirsiniz.

Polenler ilkbahar aylarında bitkiden bitkiye rüzgar yoluyla taşınır. Bu taşınma esnasında hava yoluyla, solunumla birlikte insanların tıkanmasına ve hapşırmasına neden olabilir. Özellikle nezle, göz yaşarması ve göz kızarıklığı polenler nedeniyle yaşanıyor. Polenlerin alerji reaksiyonundan korunmak için bahar aylarında park gibi yerlerde çok fazla dolaşmayın. Eğer dışarı çıkacaksanız da akşam vakitlerini tercih edin. Çünkü bu saatlerde polenler çok aktif değildir. Evinizi de sık sık havalandırmayı ihmal etmeyin!

Son olarak şifalı bitkiler ile birlikte de alerji rahatsızlığına karşı bir parça olsun korunabilirsiniz. Eğer çeşitli besinlere alerjiniz varsa bu besinleri yememeye dikkat edin. Fakat alerjiniz olmayan şifalı ve sağlıklı yiyeceklerden bolca tüketin.