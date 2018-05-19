Doğum izni tatil değildir! 72andSunny, Anneler Günü için hazırladığı koleksiyonda doğum izninin çok da konuşulmayan gerçeklerini esprili ürünlerle dile getiriyor.

Doğum izni konuya hakim olmayanlar için biraz hafife alınan bir konulabiliyor. Yeni bebek sahibi olmuş bir kadının aldığı izin sanki tatile çıkıyormuş, rahatı çok yerinde olacakmış gibi bir izlenim doğurabiliyor. Oysa tabii, iş hayatının temposuyla bir bebeğin ilk zamanlarındaki temposu karşılaştırıldığında aslında işe gitmek tatil gibi düşünülebilir. Reklam ajansı 72andSunny, Anneler Günü için hazırladığı projede anne olanlar ve olmayanların doğum izninin gerçeklerini konuşabilmelerini hedefliyor.

Daha önce Amsterdam için ürettiği bisiklet tulumlarıyla haberini yaptığımız reklam ve yaratıcı fikirler ajansı 72andSunny, şimdi yine bir koleksiyonla karşımızda. Mommy Bahama adını taşıyan koleksiyon doğum izni “tatiline” çıkan anneler düşünülerek hazırlanmış. Koleksiyon gerçek bir koleksiyonmuş gibi sunulsa da henüz gerçek değil. Ancak ajans, bu fikri gerçeğe dönüştürmek isteyenlere açık olduğunu da belirtiyor.

Doğumun gerçeklerine değinen ürünler

Mommy Bahama koleksiyonunun amacı doğum izninin ve buna bağlı olarak lohusalık döneminin gerçeğini anlatmak; insanların sandığı gibi pek de öyle toz pembe bir tatil ortamı olmadığını, zorlu bir süreç olduğunu göstermek. Süt sağmalar, sezaryene bağlı ağrılar, uykusuzluk, doğum sonrası perine ve popo bölgesindeki sorunlar, karın civarındaki sarkmalar, kanamalar… Doğuma bağlı tüm bu “tatil” detayları koleksiyondaki ürünlerle anlatılmış.

Tropik desenlerle bezeli koleksiyonda sütyenlerden korselere pek çok ürün var. Örneğin Mesh Underwear kanamalar ve idrar kaçırmalar için içinde bezi olan şık bir külot. Simit görünümlü Butt Donut, yüzmek için değil; doğum sonrası ağrılar nedeniyle oturamama problemine yönelik geliştirilmiş. Pumbing Bra, yemyeşil yapraklar ve flamingolarla bezeli bir sütyen ama meme uçlarına iki adet pompa yerleştirilmiş. C-Section Belt de aynı desende korsemsi bir kemer. Amacı sezaryen sonrası ne olduğunu şaşıran karın bölgesini toparlamak. Peri Bottle ise doğum sonrasında perine bölgesini bir süre yıkamaması veya silmemesi tembihlenen anneler için bir temizlik spreyi.

Mommy Bahama’nın hayali ürünleri pek çok anneye çok tanıdık gelecek türden. Nitekim, 72andSunny yaratıcı yönetmeni Tara Lawall da projenin gerçekleştirilmesinde çalışan bir anne olarak kendi deneyimlerinden faydalanmış. Koleksiyon; yeni anneliğin ve lohusalığın kolay şeyler olmadığını, doğum izninin hiç de öyle “Ne güzel! Çalışmadan birkaç ay geçireceksin!” türünde bir dönem anlamına gelmediğini esprili bir şekilde anlatmayı başarıyor. Bu sayede çalışan annelerin yaşamlarına ilişkin çok da konuşulmayan gerçeklere ışık tutuyor.