Dating uygulaması nedir? Dating uygulaması nasıl kullanılır? Facebook Tinder benzeri yeni flörtleşme uygulamasını tanıttı.

Facebook, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi. Ve yıllık düzenlediği geliştiriciler konferansı F8 de şirketin büyük yeniliklerini duyurduğu en önemli sahnesi. Apple’ın WWDC’si, Google’ın I/O’su gibi Facebook’un F8’i de hem geliştiriciler için platform, servis ve hizmetlerin yeni özelliklerini deneyimleme hem de tüketicilere yenilikleri duyurma imkanı sunuyor. Bu yıl Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalından sonra güvenlik ve gizlilik konularına da eğildi. Ayrıca Hikayeler (Stories), video sohbet, flört, artırılmış gerçeklik efektleri ve sanal gerçeklik yapılan yeniliklerin ana başlıklarını oluşturuyor.

Mark Zuckerberg, açılış konuşmasında bahsettiği yeni flört özelliğini “anlamlı bağlantılar (ilişkiler)” kurma vizyonlarının çevresinde konumlandırıyor. Tüm dünyayı birbirine bağlama hedefini 2015’teki F8’te dile getiren Zuckerberg, Dating ismini verdiği özelliğiyle sadece kısa sürekli flörtler değil uzun ilişkiler de kurulmasını dilediğini esprili bir şekilde söyledi.

Flörtleştiğinizi arkadaşlarınız bilmeyecek

Mark Zuckerberg, sunumunda yeni flörtleşme uygulamasının, mevcut Facebook arkadaşlarınız tarafından bilinmeyeceğinin ve tamamen gizli olacağının altını çizdi. Yani Facebook gizliliğinize önem vermeye ve korumaya devam ediyor. Öte yandan gruplarda, yorumlarda, ortak arkadaşlarla birçok kişi Facebook üzerinde birbiriyle tanışıyor ve evleniyor. Facebook’un doğası flörtleşmeye böylesine elverişliyken bu hamle de kaçınılmazdı. Sonuçta Facebook tüm dünyayı birbirine bağlamak isteyen, Dünya’daki herkesi üyesi yapmaya çalışan bir şirket.

Facebook’un Dating özelliği hakkında bilinenler ise; kullanım tamamen tercihe bağlı olacak ve kullanmak isteyenler uygulama içinden yeni bir menüye erişecek. Bu flörtleşme arayüzü içinde arkadaş listenizden insanlarla karşılaşmayacaksınız. Facebook hem sizin alışkanlıklarınızı hem de algoritmasını kullanarak anlamlı gönül yolculukları sunmaya çalışacak. Facebook’ta etkileşime girdiğiniz gruplar ve etkinlikler de bu flörtleşme menüsünde ortak paydalarınız arasında yer alacak. Eşleştiğiniz kişilerle yeni bir mesajlaşma arayüzünden iletişime geçeceksiniz. Messenger’ın dışında gerçekleşecek bu iletişim de. Ve aynı zamanda karşılaştığınız kişilerin de basit kimlik bilgileri ve fotoğrafına erişebileceksiniz sadece. Soyisim kullanmadan sadece ilk isminizle eşleşeceksiniz.

Dating’in bu sene içerisinde yayınlanması hedefleniyor. Şu anda bilinenlerle aslında pazarın en büyüğü Tinder’ın yaptığı her şeyi yapabiliyor gibi duruyor. Keza Tinder da kişisel bilgileri listelemek için uzun süre sadece Facebook bağlantısı kullanıyordu. Sonradan e-posta ile abonelik devreye girmişti. Öte yandan Facebook bu açıklamasını yaptıktan sonra Tinder’ın ana şirketi Match Group %17 değer kaybetti. (Mert Serim_ Bigumigu)