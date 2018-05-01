Genetik teknolojisi ile spor ve diyet programı hazırlanabilir mi?

Genetik teknoloji hayatın her alanında önemini arttırıyor. Yaptığınız spor türünün ve diyet programının genetiğinize yatkın olup olmadığını bilmek mümkün mü? Genetik teknolojisinin spor ve diyet üzerindeki etkisini Kadınca Özel köşe yazarı Asha Özbey anlatıyor:

“Genetiğine Göre Spor!

Fazla dikkatinizi çekmemiş olabilir. Tüm dünya bunu konuşuyor. Türkiye’de ise çok yeni. İleride spor ve beslenme dendiğinde akla ilk olarak Genetik Teknolojisi gelecek.

Her moda olan diyet veya egzersiz modeli herkese göre olabilir mi? Hepimizin genetik özellikleri birbirinden farklı öyle değil mi? Boyumuz, yüz şeklimiz, saç ve göz rengimiz. Yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında kas yapısı ve kardiyovasküler kapasitesi ile ilişkili bazı genler saptanmıştır. Nasıl ki arabaların motor hacmi ve beygir gücü birbirinden farklı ise ve buna göre benzin yada dizel yakıt kullanmamız gerekiyorsa, kas yapımızın ve kardiyovasküler kapasitesimizin de kişiye göre değişeceğini kabul etmemiz gerekir. Tabi ki burada yaşam tarzımız, yaşımız, mevcutta bir hastalığımızın olup olmaması gibi birçok faktör de oldukça önemli.

Çocuklarda Büyük Değişim

Tüm bunların ışığında baktığımızda artık herkesin genetik yapısına uygun antrenman teknikleri, taşıdıkları sakatlık ve kardiyovasküler riskleri, beslenme programları yapılan test ile kolayca öğrenilecek. Aynı zamanda testi yapmanın pratik ve sonuçları almanın kısa sürede gerçekleştiğini de dikkate alırsak, kişiye özgü egzersiz ve beslenme programının kesin ve net bir şekilde yapılabildiğini, buna göre hazırlanan programda kısa sürede BAŞARILI SONUÇLAR ALMAK ADINA büyük kolaylık olduğunu belirtmemiz mümkün.

Tabi baştan beri anlattığımız her türlü gelişim sadece erişkinlerle ilgili değil. Bir çoğumuzun hayatının merkezinde olan çocuklarımız için de Genetik teknolojisi büyük kolaylık ve yararlar sağlıyor. Öyle ki, Genetik Sporcu Testinde sadece erişkinlerin değil çocukların da genetik olarak spor performansları ve yatkın oldukları spor branşlarını önceden belirlenebiliyor. Böylelikle çocuklarımızı biyolojik olarak uygun olmadıkları bir spor dalına zorlamamış oluyor. Ayrıca işin fiziksel tarafına bakıldığında yapılacak yanlış sporla sakatlanmadan yaralanmalara kadar çocuğumuzun tüm hayatını etkileyebilecek olumsuzlukları da ortadan kaldırmak anlamına geliyor.

Sağlıklı Yaşam İçin Takip Edin!

Sosyal medya kanallarım aracılığı ile genetik faktörlerin ne kadar önemli olduğunu ve hayat tarzınızı nasıl değiştirebileceğini sizlere daha net sonuçlarla açıklıyor olacağım.”

Asha Özbey

Genetic Trainer / Kaliteli Yaşam Uzmanı

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