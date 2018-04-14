Sarı kantaron çayı dönem dönem yaşanılan hastalıklara karşı kullanılabilecek bir çaydır. Stres ve depresyona iyi gelmesi, adet ağrılarını geçirmesi, cilde yarar sağlaması sarı kantaron çayının faydaları arasındadır. Sarı kantaron bitkisi birçok ülkede yıllardır kullanılan bir bitkidir. Kantaron çok uzun yıllardır yağı, çayı gibi şekillerde kullanılarak birçok hastalığa karşı fayda sağlar. Sarı kantaron çayı gibi sarı kantaron yağı da sağlık için yararlıdır.

Sarı kantaron çayının faydaları nelerdir?

Birçok rahatsızlığa iyi gelen ve özellikle depresyon tedavisinde kullanılan sarı kantaron çayının faydaları şöyledir:

Antidepresan özelliği vardır. Depresyon için fayda sağlar. Sinirlilik, depresyon ve ruh halindeki çöküntüler için kullanılabilir. Araştırmalara göre, sarı kantaron çayının birçok antidepresan ilaç gibi depresyon tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir. Sakin olmaya yardım eder. Olaylara olumsuz tarafları yerine olumlu şekilde bakmayı sağlar.

Mide ve midenin asiditesi için faydalıdır. Ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının kolay iyileşmesini sağlar.

Adet ağrılarını azaltır. Bazı kadınların adet dönemleri oldukça ağrılı geçer. Regl döneminde karın ağrısı, bel ağrısı gibi ağrılar oldukça yoğun bir şekilde gözlemlenebilir. Adet dönemindeki karın ağrısı gibi ağrılara iyi gelmesi sarı kantaron çayının faydaları arasındadır.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. İdrar yolu iltihabında karın ağrısı ve iştahsızlık görülebilir. Bu dönemdeki karın ağrısına fayda sağlar, iştah açar.

Hormonal dengeyi sağlar. Vücuttaki hormonları dengeleyici, düzenleyici etkiye sahiptir. Hipotiroidizm en yaygın tiroid rahatsızlıklarından biridir. Kantaron çayı sayesinde hormon seviyelerinin dengelendiği gözlenmiştir.

Yatıştırıcı ve ağrıları azaltıcı etkisi vardır. İçeriğindeki antioksidan ve anti inflamatuar maddeler sayesinde eklem rahatsızlıkları, kas ağrıları, gut gibi rahatsızlıkların ağrılarına da iyi gelir.

Cilt bakımı sağlar. Ciltteki yanıklar ve yaralar için iyileşme sürecini hızlandırır.

Sarı kantaron çayının sağlığa faydaları nelerdir?

Kolay bir şekilde balgam çıkarmaya yardım eder. Balgam söktürücüdür.

Sinirleri yatıştırır, sakinleştirir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı yararlıdır.

Ateş düşürücüdür.

Baş ağrısına iyi gelir.

İştah açıcı özelliği vardır.

Gerginliğe iyi gelir, yatıştırır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Menopoz sürecinde sakinleştirici ve psikolojik etkilerini iyileştirici etki yapar.

Egzama gibi cilt rahatsızlıkları için fayda sağlaması da sarı kantaron çayının faydaları arasındadır.

Göğüs ağrısını hafifletir.

Anti kanser özelliği vardır.

Sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır?

İki bardak içme suyunu kaynatın. Kaynatılan suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron ekleyin. 10 dakika demlenmesi için bekleyerek süzün. Ilık şekilde sarı kantaron çayını tüketebilirsiniz. Demlenmesi için fazla beklerseniz çayın tadı acı olabilir. Bal veya limon ekleyerek de içebilirsiniz.

Sarı kantaron çayı zararları nelerdir?

Düzenli ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışarak kullanmasında fayda vardır.

Aşırı tüketimi halinde mide bulantısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi ve yorgunluk görülebilir.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde anne sütü ile bebeğe geçebileceği yönünde görüşler vardır. Bu şekilde bebeklerde huzursuzluk ve uyku hali görülebilir.

Tansiyon ilaçları, antidepresanlar, kan inceltici ilaçlar ve astım ilaçları kullanan kişilerin bu çayı tüketmemesi önerilir.

Anestezi yapılarak bir ameliyat olacak kişiler en az 15 gün önceden sarı kantaron çayını kullanmayı bırakmalıdır.

Düzenli bir ilaç kullanıyorsanız kantaron çayı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Hamile kalmaya çalışan kadınların kullanmaması tavsiye edilmektedir.

Şizofren ve alzheimer rahatsızlığı bulunan kişilerin kullanmaması önerilir.