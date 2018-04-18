Ter kokusu yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en çok karşılaşılan ve şikayet edilen problemler arasında yer alıyor. Vücudumuzda bulunan toksinlerin dışarı atılması nedeniyle vücudumuz için önemli olan terleme oluşturduğu görüntü ve koku sebebiyle pek sevilmemektedir. Peki yaz aylarında sıklıkla görülen ter kokusu neden oluşur? İşte, ter kokusunu gidermenin doğal yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanışları…

Bazı kişiler az, bazı kişiler diğerlerine göre daha fazla terler. Terlemeyi ve ter kokusunu önlemenin bir çok yolu mevcut. Fakat işin aslı sizin ve vücudunuzun temiz olmasına dayanıyor. Temiz olduktan sonra size vereceğimiz ter kokusunu önlemenin ip uçları ile sizde ter kokusu probleminizin üstesinden gelebilirsiniz.

Size tavsiyemiz öncelikle ter kokusu neden olur sorusunun cevabını öğrenmeniz. Ter kokusu neden olur başlıklı sayfamızı ziyaret ederek ter kokusuna neden olan durumu öğrenmenizde fayda var.

Ter kokusu önlemenin yolları

Ter kokusunu önlemek için size vereceğimiz ter kokusu önlemenin yollarını uygulamanız büyük ölçüde yeterli olacaktır.

Ter kokusunu önlemek için bol su tüketin. Su içmek her derde deva olduğu gibi ter kokusu içinde bir numaralı yardımcınız olacaktır. Su içmek vücudunuzda bulunan bakterilerin oranını dengeler ve zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlar.

Vücudunuzda hijyen sağlayın. Vücudunuzda oluşan tüyler de bakteri oluşması için son derece uygun bir ortam oluşturacaktır. Özellikle yaz aylarınızda kişisel temizliğinize özen gösterin. Bakteri oluşması demek ter kokusu demektir.

Koltuk altı ve Özel bölgelerinizi kuru tutun. Bakteriler vücudun kuru bölgelerinde çoğalmakta zorlanırlar. Özellikle duştan çıktıktan sonra iyice kurulanmaya özen gösterin.

Lifli gıdalarla beslenin. Lif oranı yüksek meyve ve sebzelerle beslenin.

Anti-Bakteriyel sabun kullanın. Böylelikle bakteri sayısını azaltarak ter kokusunu azaltmış olursunuz.

Bir parfüm yada vücut spreyi kullanın. Parfüm yada vücut spreyleri hijyen sağlamazlar fakat kötü kokuları bastırmanız da faydalı olurlar.

Düzenli olarak egzersiz yapın. Egzersiz yapmak vücudunuzda ter kokusuna neden olabilecek toksinlerin atılmasını sağlar.

Elbise dolabınızı temiz tutun. Terlediğinizde kıyafetlerini sık sık değiştirin. Temiz kıyafetler ter kokusunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

Pamuklu iç çamaşırları tercih edin. Pamuklu iç çamaşırları vücudunuzun hava almasını sağlayarak ter kokusunu önlemek içi faydalı olacaktır.

Ter kokusunu arttıran yiyeceklerden uzak durun. Bazen tükettiğimiz yiyecekler ter kokusuna neden olabilir. Aşırı yağlı yiyecekler, sarımsak, köri vb gibi yiyecekler ter kokusunu arttıran yiyecekler arasında yer alıyorlar.

Ter kokusu önlemek için uygulayabileceğiniz bu basit maddeler sizi ter kokusu problemlerinden kurtarmaya yardımcı olacaktır. Ter kokusu ilk buluşma sırasında karşı tarafı olumsuz etkileyebileceği gibi evlilikte cinsellik konusunda da sorun yaşamanıza neden olabilir.

Not: Ter kokusu kalıcı bir problem haline gelmişse uzman bir doktor ile görüşmenizde fayda var. Ter kokusu nasıl önlenir sorusunun daha net cevaplarını doktorunuz sizi muayene ettikten sonra verecektir.

Bu yazımızda ter kokusu nasıl önlenir sorusunun cevaplarını kısmen vermeye çalıştık. Ter kokusu ile mücadele sürecinizde başarılar.