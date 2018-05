Kadınca Özel Köşe yazarlarından Astrolog Zeynep Özyörük’ün bu haftaki yazısı:

“Uranus 15 Mayıs 2018 saat 18:17’de Boğa burcuna geçiş yapıyor. 26 Nisan 2026 gününe kadar Boğa burcunda kalacak.

Uranus yavaş ilerleyen bir gezegen olması sebebiyle yaklaşık 7-8 senede bir burç değiştirir ve kollektif olaylar vasıtasıyla hayatınızda ani ve beklenmedik iniş çıkışlara ve değişikliklere sebep olur. Uranus, gökyüzü olaylarına karıştığında, tepkilerinizi kontrol etmekte zorlanırsınız. Çünkü beklenmeyeni hayatınıza getirir.

15 Mayıs itibariyle Koç Burcundan Boğa’ya yani sabit bir burca geçmesi ile, ciddi sarsıntılara neden olacağa benziyor. Esnek olmayı, adaptasyon becerisini, hareket etmeyi zorla size öğretebilir.

Uranus bu süreçte özellikle, maddi alanda güvenlik bağlamında bir çok gerilimi hayatınıza getirebilir.

Gelir ve kazançlar alanında ani artış ve ya kayıplar meydana gelebilir.

Konfor alanı olarak belirlediğiniz sizi güvende tutan alan sürekli yara alır ve siz kendinizi yeni şartlara adapte etmek zorunda kalırsınız. Konfor alanınız değişir.

Eşiniz, partneriniz ve ya iş ortağınızla paylaştığınız maddi güç, banka ve kredi destekleri, miras vb faydalandığınız ek finansal alanlar, beklenmedik anda yara alabilir. Ve ya beklenmedik kazanç kapıları açabilir.

Sigorta sistemleri değişebilir, işsizlik, hayat ve ya sağlık sigortalarında şartları iyileştiren ve ya zorlaştıran değişiklikler yapılabilir.

Riskli işlerden uzak dururum diyenler, riskli yatırımlara girmek durumunda kalabilir.

Borç almam diyenler, borç alabilir.

Manevi anlamda sahip olduğunuz değerler, beklenmedik durumlar karşısında değişebilir.

Para piyasalarında ani değişimler görülebilir.. Beklenmedik değişimler , ani iniş çıkışlar gündeme gelebilir.

Maddi alanda reformlar, keşifler, yenilikler meydana gelebilir(Bitcoin, Altcoin, borsa, döviz, altın vb.)

Yeni ikramiye ve ya piyango çeşitleri çıkabilir. Bu alanda düzenlemeler yapılabilir.

Toprak ve tarım sektöründe reformlar yapılabilir.

Suni döllenme yollarıyla ilgili yeni keşifler yapılabilir.

Vergi alanında değişimler yaşanabilir. Ek vergiler devletler tarafından yürürlüğe konabilir.

Boğa burcu yeme, içme alanında beden güvenliğine düşkün olduğu için, bu alanda dünyada açlık artabilir.

Beden sağlığını tehdit eden bir çok hastalıkla mücadele etmek durumunda kalınabilir. Özellikle bağışıklık sistemini çökerten ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar bu süreçte tetiklenebilir.

Yeni yeme-içme alışkanlıkları edinebilinir, yeni akımları ortaya çıkabilir. (Fast Food ilk olarak 1940’da Uranus Boğa’da iken ortaya çıkmıştı.)

Sanat alanında özellikle müzikte ve sinemada yeni tarzlar ortaya çıkabilir, yeni akımlar belirebilir. Sanatsal alanda reformlar yapılabilir.

Diğer taraftan, Saturn’un Oğlak burcunda olmasıyla birlikte, Uranus ‘un Boğa ya geçmesi devletler arasındaki savaşlar ve tehditlerin, her devletin kendi güvenlik alanında tehdit unsuru yaratması endişesiyle birbirine saldırma olasılığını arttırabilir. Birilerinin geri adım atmayı kabul etmesi ve yeni bir güvenlik alanıyla yetinmesi ne kadar gerçekçi olur? Ne kadar başarılı olur? Savaşsız , finansal anlaşmalarla iş ne kadar çözülebilir? bunların hepsini göreceğiz.

Ayrıca Boğa burcunun inatçılığı ve sabit fikirliliği düşünülecek olursa, diktatörlerin başa geçmesi an meselesidir.

Bu dönemde başa geçebilecek diktatör formunda kişilere dikkat etmek lazım.

Bunu anlayabilmek için Uranus’un 1934 – 1942 yılları arasında Boğa burcunda bulunduğu süreçte dünyada neler olduğuna bakmanız yeterli.

Hitler, 1934 ‘de Führer olarak koltuğa geçti. Nazilik , faşizm kavramları dünyada gündeme oturdu. Irkçılık bir savaş malzemesi olarak ortaya kondu. Mussolini faşist imparatorluğunu ilan etti. Güvenlik alanını çizmek isteyen devletler birlik olup kendi aralarında anlaşmalar yaptılar. Azınlıklar arasında iç savaşlar sonuçsuz kaldı. Dış güçler tarafından müdahalelerle ancak son buldu. 2. Dünya savaşı başladı. Kamplar kuruldu. Yahudiler, işkencelere ve katliama maruz kaldı.

Uranus Koç’ta iken başlayan İslamiyet dinini tehdit olarak gösteren olaylar patlak vermişti. Bu alanda büyük gelişmeler Uranus Boğa sürecindeyken dünyada görülebilir.

Daha fazla felaket tellallığı yapmadan, an haritasına bakalım.

Uranus Boğa’ya Boğa burcunda oluşacak Yeni ay ile adım atıyor. Bu demektir ki, asıl büyük değişimin sonuçları Uranus İkizler dönemindeyken dünyada gözle görülür hale gelecek. 2026 – 2034 seneleri arasında.

An haritasında yükselen Akrep, yönetici Mars ise Yeni ay’ a son derece olumlu bir açı yapıyor. Son derecelerde bulunan bu Mars oldukça tehlikeli olabilir. Kariyer ve mesleki alanlarda hırsınız yükselebilir. Güvende olma ihtiyacı ile olduğunuz alanı korumak, ve bu alanda bir girişimde bulunmak mesleki alanda size yeni kapılar açabilir, yeni iş fırsatları ve ya alanları yaratabilir. Ya da bulunduğunuz iş ortamında kendinizi garantiye alacak yeni bir strateji kurabilirsiniz.

Uranus ‘un 7. ev çizgisinde bulunması, ortaklıkların ve birlikteliklerin ani bir şekilde bozulabileceğini ya da bir üst boyuta geçerek taçlandırılabileceğini gösteriyor. Bu aslında oldukça kaygan bir zemin. Her an her şey olabilir. Sağlam bir ilişki içinde olduğunuzu düşünürken , sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylar sonucunda, durumun aslında tam da tersi olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu süreçte, elinizdekiler ve kaybetme riskiniz olduğu kavramlar bağlamında bir değerlendirme yapmanız yeterli olacaktır. Sizin için ne daha değerli, nelere katlanabilirsiniz? Nelerden vazgeçebilirsiniz? Neleri feda edebilirsiniz? Uranus Boğa süreci tam da bu noktada etkisini göstermek amacıyla hayatınıza giriş yapmak üzere.

Bu süreçte sabit fikirlilikten uzak kalıp, daha değişken bir ruh haline adapte olmayı öğreneceksiniz. Kurallar, kaideler, şu ana kadar değer verdiğiniz tüm yargılar ve inançlar değişime girecek. Kendinize yeni sınırlar belirleyebilecek, yeni güvenlik alanları oluşturabileceksiniz. Bazı şeyleri feda ederek, sizi asıl mutlu eden yeni güvenlik sığınakları bulacak ve ya yaratacaksınız. Bu alanda hayatınızda yeni reformlar yapacaksınız.

Özellikle kariyer ve mesleki alanda, toplum önündeki statünüz ile ilgili büyük dersler alabileceğiniz, kendi gücünüzü , yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı keşfedebileceğiniz, ‘BEN’ diyebileceğiniz bir döneme hazırlanacaksınız. Gerçekten sevdiğiniz işi yapmaya başlayabilir, içinizdeki çocuğu hür bıraktığınız zaman, ancak kendinizi başarılı kılabilirsiniz. Ruhsal anlamda büyük bir değişim yaşamanız, kariyer ve mesleki alanda gerçek olabilecektir. Öğrenmeniz gereken tam da budur.

Jupiter’in Neptun ile olan açısı, bu dönemde gerçeği inançlarınız ve benimsediğiniz felsefelerde arayacağınızı göstermekte. Kişisel olarak değer sisteminiz, ahlak anlayışınız etrafınızdakilere yardım etmek, onların sorunlarına çare bulmak konusunda sizi yönlendirebilir. Daha merhametli, daha fedakar olabilirsiniz. İnancınıza sığınabilir, maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Hayalleriniz ve idealleriniz sizin dayanağınız olabilir.

Bu Yeni ay ile başlayacak olan süreç, 24 Ekim 2018’deki Boğa burcundaki Dolunay ile ilk filizlerini verecek ve somut bir şekilde sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. İlişkilerde ve para konusunda yaşayacağınız ani değişimler karşısında tepkileriniz son derece sert ve net olabilecek. Beklenmedik kararlar vermenize neden olabilecek.

Kadersel anlamda hayatınızda önemli bir değişimin ve dönüm noktasının tam da üstünde olacaksınız. Bu süreçte duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz. Fakat hangi yöne giderseniz gidin, iki tarafta size kalıcı bir ortaklık ve ya beraberlik getirecektir. Saturn bu alanda size yardım elini uzatıyor olacak. Bu alanda alacağınız bu büyük kararın başarıya ulaşması, doğru bir karar olması aslında sizin ne kadar değişime uyum sağlayabileceğiniz ile direk alakalıdır.

15 Mayıs 2018 ve 24 Ekim 2018 arasında yaşananlar size, bu değişim yolunda bir takım deneyimler yaşatabilir, sizi sınayabilir ve sizin sınırlarınızı yoklayabilir. Adaptasyon gücünüzü ölçebilir. Bilmediğiniz alanlarda yürümek, hayatınızda yeni deneyimler yaşamak, risk almak nedir? tüm bunları yaşayarak göreceksiniz. Bu dönemdeki önemli sarsıntılı günleri önlem almanız için bir sonraki yazımda paylaşıyor olacağım.

Bu alanda Akrep burcunu tanımak ve Akrep burcundan olan insanları gözlemlemek size yardımcı olabilir.

Akrep’in gerektiğinde ölerek, yeniden doğması aslında bu değişim gücünün ne derece güçlü olduğunu anlatmaya yeter.

Ölüp yeniden doğarak yeni bir hayata başlamak kadar büyük bir değişim sizleri beklemekte..”