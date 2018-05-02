Vize istemeyen ülkeler hangileridir? Tatil planlarınızı yurt dışı bir yer için yapıyorsanız vize derdiniz hiç düşünmeyin. Gelin bu listeyi kontrol edin.

Yurt dışı seyahatine çıkmadan önce yapmanız gereken birçok hazırlık oluyor. Ancak bunların en zorlusu ve masraflısı genellikle vize başvurusu oluyor. Onca evrağı hazırlayıp başvuruyu yapıp bekleme stresi var. Vizeniz çıkarsa ne ala ya çıkmazsa? İşte size müjde tatiliniz başlamadan tatil moduna geçebilirsiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının rahatlıkla gidebildiği vize istemeyen ülkeler var. Vize istemeyen ülkeler listemizi inceleyip önceden ayarladığınız indirimli bilet fırsatıyla tatilinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.

Vize istemeyen ülkeler listesi : Avrupa Kıtası

Andorra: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Arnavutluk: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Bosna-Hersek: 180 günlük bir süre içinde 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

Karadağ: 180 günlük bir süre içinde 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

KKTC: Nüfus cüzdanıyla vizesiz olarak giriş yapılabiliyor.

Kosova: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Makedonya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Sırbistan: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Ukrayna: Yeni kimlik kartlarıyla Ukrayna’ya 60 güne kadar vizesiz giriş yapılabiliyor.

Moldova: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Belarus: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Azerbeycan: Kapı vizesiz isteniyor, bunun için havaalanında 10 dolar karşılığında 2 aylık vize alabilirsiniz.

Vize istemeyen ülkeler listesi : Asya Kıtası

Bahreyn: Kapı vizesi isteniyor bunun için sınırda 250 Bahreyn Dinarı karşılığında 14 günlük vize alabilirsiniz.

Doğu Timor: Sınır kapısında vize almanız gerekiyor, karayolu girişlerinde 30 dolar karşılığında 90 günlük vize alabilir,

havalimanından veya deniz yoluyla ülkeye girecekseniz 30 dolar karşılığında tek girişlik vize alabilirsiniz.

Endonezya: Sınır kapısında 25 dolar karşılığıda 30 günlük tek girişlik vize alabilirsiniz.

Ermenistan: Sınırda veya online olarak 3.000 Ermenistan Dramı karşılığında 21 günlük vize alabilirsiniz.

Filipinler: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Filistin: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Güney Kore: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Gürcistan: Nüfus cüzdanınızla 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Hong Kong: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Japonya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Irak: Havalimanında ücretsiz bir şekilde 10 günlük vize alabilirsiniz.

İran: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Kamboçya: Sınır kapısında veya havalimanında 30 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Katar: Havalimanından 100 Katar Riyali karşılığında iki haftalık turistik vize alabilirsiniz.

Kazakistan: 30 gün boyunca vizesiz kalabilirsiniz fakat ülkeye girdiğiniz ilk 5 gün içinde polis karakoluna giriş kaydınızı yaptırmalısınız.

Kırgızistan: Süresiz bir şekilde vizesiz olarak giriş yapabilirsiniz fakat ülkeye girdiğiniz ilk 5 gün içinde polis karakoluna giriş kaydınızı yaptırmalısınız.

Kuveyt: Sınırda ücretsiz bir şekilde 90 günlük vize alabilirsiniz.

Lübnan: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Makao: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Maldivler: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Malezya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Myanmar (Burma): 50 dolar karşılığında 28 günlük online vize alabilirsiniz.

Moğolistan: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Nepal: Sınır kapısında 25 dolar karşılığında 15 günlük vize alabilirsiniz.

Singapur: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Sri Lanka: Online olarak 30 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Tayland: Havalimanından ücretsiz olarak 30 günlük vize alabilirsiniz.

Tayvan: Havalimanından ücretsiz olarak 30 günlük vize alabilirsiniz.

Umman: Online olarak 20.000 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Tacikistan: Online olarak ücretsiz bir şekilde 45 günlük vize alabilirsiniz.

Ürdün: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Suriye: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Vize istemeyen ülkeler listesi : Amerika Kıtası

Arjantin: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Bahamalar: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Belize: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Bolivya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Brezilya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Dominik Cumhuriyeti: Sınırda 10 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Ekvador: Sınırda ücretsiz vize karşılığında 90 güne kadar ülkede kalabilirsiniz.

El Salvador: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Guetemala: Sınırda ücretsiz vize karşılığında 90 güne kadar ülkede kalabilirsiniz.

Haiti: Havalimanında 10 dolar karşılığında 90 günlük vize alabilirsiniz.

Honduras: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Kolombiya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Kosta Rika: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Meksika: Online olarak ücretsiz vize seçeneğiyle 180 günlük vize alabilirsiniz.

Nikaragua: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Panama: 180 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Paraguay: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Peru: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Şili: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Uruguay: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Venezuela: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Antigua ve Barbuda: 180 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Barbados: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Dominika: 21 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Jamaika: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Saint Kitts (Saint Christopher ve Nevis Adaları): 180 içinde 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Saint Lucia: 45 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Trinidad ve Tobago: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Turks ve Caicos Adaları: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Britanya Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Vize istemeyen ülkeler listesi : Afrika Kıtası

Botsvana: Sınırda ücretsiz vize alarak 90 güne kadar kalabilirsiniz.

Fas: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Gambiya: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Havalimanında ücretsiz olarak vize alarak 30 güne ülkede kalabilirsiniz.

Madagaskar: Havalimanında 20 Euro karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Mauritius: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Senegal: Vizesiz giriş yapılarak süresiz kalınabilinir.

Seyşeller: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Tanzanya: Havalimanında 30 dolar karşılığında 90 günlük vize alınabilir.

Tunus: 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Fildişi Sahili: Online olarak 73 Euro karşılığında 3 aylık vize alabilirsiniz.

Kenya: Havalimanında 50 Euro karşılığında 90 günlük vize alabilirsiniz.

Libya: Havalimanında ücretsiz olarak 90 güne kadar vize alabilirsiniz.

Mozambik: Havalimanında 84 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Svaziland: 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Togo: Havalimanında ücretsiz olarak 90 güne kadar vize alabilirsiniz.

Zambiya: Havalimanında 50 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Zimbabve: Havalimanında 50 dolar karşılığında 30 günlük vize alabilirsiniz.

Ruanda: Doğu Afrika Turist vizesiyle 3 ay boyunca Ruanda’ya giriş yapabilirsiniz.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Komorlar): Havalimanında 50 dolar karşılığı süresiz vize alabilirsiniz.

Vize istemeyen ülkeler listesi : Okyanusya