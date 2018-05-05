kadinca

Çok sık hasta mı oluyorsunuz? Yoksa yalnız mısınız?

Tarih

Yalnızlık hayatımızı bazı zamanlarda olumsuz etkilese de acaba bağışıklık sistemimize bir zarar veriyor mu? Yalnızlık hissi yaşayanların hastalık oranları nelerdir? Bilim adamlarının bu konuda herhangi bir araştırması var mı?

Yalnızlık bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu sonuç Amerikalı bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı. Araştırma, yalnız kişilerin halihazırda vücutlarında bulunan virüslerin daha sık aktive olduğunu gösterdi.

Vücut daha fazla hastalık üretiyor 

Ohıo Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre, bu kişilerin vücutları, stres altındayken de daha fazla iltihap üretiyor. Kandaki iltihap oranının artması ise vücudu hastalıklara açık hale getirirken, kalp krizi riskini de artırıyor.

Yalnızlık hisseden kişilerin, hayatta karşılarına çıkan olumsuzluklardan da daha ağır etkilendiği ve kronik stres yaşamaya daha eğilimli olduğu belirtiliyor. Çaresi ise insanlarla anlamlı ve sağlıklı bağlar kurmak.

Bilimciler, burada asıl belirleyici olanın, bireyin az kişi tanıması veya yalnız yaşaması değil, kendini yalnız hissetmesi olduğunun da altını çiziyor. Yani araştırmaya göre, önemli olan çok insan tanımak değil, anlamlı ilişkiler ve kişiyi güvende hissettirecek tarzda bağlantılar kurmak.

Zira, bu tür sosyal bağlar yalnız ruhsal değil, fiziksel sağlığa da iyi geliyor. Sağlıklı sosyal ilişkiler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, stres seviyesini de azaltıcı rol oynuyor.

İlgili yazılar:, , , , ,

Size önerilenler

Yorum yaz

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

218
İlişkiler

İlişkinizden varsayımları uzak tutun: İşte varsayımlar hakkındaki gerçekler

110
kadinca

Ünlü marka tarihi zeytin ağaçlarını koruma altına alıyor!

97
kadinca

Cilt bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar!

96
kadinca

17 yaşındaki milli jimnastikçi Fas’ta yüzümüzü böyle güldürdü!

94
Sağlık

Hıçkırık neden olur ve nasıl geçer?

89
Magazin

11 yıl sonra yeniden İstanbul’da!

85
Sağlık

Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek…

82
kadinca

Her gün 15 dakika güneşe vakit ayırın!

80
Hastalık Rehberi

Neredeyse her gün tüketiyoruz! Kadın doğurganlığını bakın nasıl etkiliyor

78
Astroloji

Uranus Boğa burcunda! Değerleriniz, güvenlik alanınız değişiyor..Reform zamanı..

Yukarı