Yalnızlık hayatımızı bazı zamanlarda olumsuz etkilese de acaba bağışıklık sistemimize bir zarar veriyor mu? Yalnızlık hissi yaşayanların hastalık oranları nelerdir? Bilim adamlarının bu konuda herhangi bir araştırması var mı?

Yalnızlık bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu sonuç Amerikalı bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı. Araştırma, yalnız kişilerin halihazırda vücutlarında bulunan virüslerin daha sık aktive olduğunu gösterdi.

Vücut daha fazla hastalık üretiyor

Ohıo Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre, bu kişilerin vücutları, stres altındayken de daha fazla iltihap üretiyor. Kandaki iltihap oranının artması ise vücudu hastalıklara açık hale getirirken, kalp krizi riskini de artırıyor.

Yalnızlık hisseden kişilerin, hayatta karşılarına çıkan olumsuzluklardan da daha ağır etkilendiği ve kronik stres yaşamaya daha eğilimli olduğu belirtiliyor. Çaresi ise insanlarla anlamlı ve sağlıklı bağlar kurmak.

Bilimciler, burada asıl belirleyici olanın, bireyin az kişi tanıması veya yalnız yaşaması değil, kendini yalnız hissetmesi olduğunun da altını çiziyor. Yani araştırmaya göre, önemli olan çok insan tanımak değil, anlamlı ilişkiler ve kişiyi güvende hissettirecek tarzda bağlantılar kurmak.

Zira, bu tür sosyal bağlar yalnız ruhsal değil, fiziksel sağlığa da iyi geliyor. Sağlıklı sosyal ilişkiler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, stres seviyesini de azaltıcı rol oynuyor.